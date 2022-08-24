Пропавших детей нашли в Пскове

17:14, 24 августа 2022, ПАИ

В Пскове прекратили розыск двух-девочек подростков – Вероники Петровой 13 лет и Карины Павловой 14 лет, которые ушли 22 августа из центра помощи несовершеннолетним, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

«В настоящее время местонахождение девочек установлено. Их жизни и здоровью ничего не угрожает», – прокомментировали в ведомстве.