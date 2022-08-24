Пропавших детей нашли в Пскове
В Пскове прекратили розыск двух-девочек подростков – Вероники Петровой 13 лет и Карины Павловой 14 лет, которые ушли 22 августа из центра помощи несовершеннолетним, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области.
«В настоящее время местонахождение девочек установлено. Их жизни и здоровью ничего не угрожает», – прокомментировали в ведомстве.
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