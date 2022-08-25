Фильм режиссёра из Пскова покажут на Московском международном кинофестивале

13:13, 25 августа 2022, ПАИ

Криминальная драма «Чекаго» режиссёра Николая Рыбникова родом из Пскова вошла в программу «Специальные показы» 44-го Московского международного кинофестиваля, который пройдет с 26 августа по 2 сентября. Картину можно будет посмотреть в Москве в кинотеатре «Октябрь» 1 сентября. Об этом сообщается на официальном сайте киносмотра.

По словам режиссёра, по сути, это премьера, но «исключительно для профессионалов киноиндустрии». «Основная и обязательная премьера с красной дорожкой состоится ближе к прокату. Наберитесь терпения», — отметил постановщик на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Оператором-постановщиком в проекте выступила псковичка Екатерина Сокова: это её первая работа в качестве оператора в полном метре. Вместе с Николаем Рыбниковым они уже работали вместе — над видео-артом «Лукоморье».

По сюжету главный герой фильма Никита живёт в маленьком городке Чегаринске, который находится прямо на пути наркотрафика из Средней Азии в Сибирь. Решив поехать в Москву строить музыкальную карьеру, Никита хочет подзаработать. Его друг детства предлагает перевезти сумку с наркотиками. Во время поездки в Красноярск Никита чудом не попадает в руки полиции. Он решает вернуть сумку владельцам, но преступления вынуждают его довести дело до конца. Никите приходится рисковать и подвергать опасности свою девушку, скрипачку из оркестра. А посылка, которую нужно доставить, становится причиной передела сфер влияния местного криминала, уносящего жизни близких Никите людей.

Съёмки «Чекаго» проходили в Хакасии. Из-за практически полного отсутствия необходимой кинотехники «караван» собирали по всей Сибири, операторскую платформу конструировали и варили на местном производстве, перед съёмками проводили обучение персонала и с ноля вводили в кинопрофессии. Только небольшая часть группы и минимальная операторская техника прилетели из Москвы.

В ленте снялись Юрий Кузнецов («Брат», «Улицы разбитых фонарей»), Игорь Жижикин («Индиана Джонс и королевство хрустального черепа», «Мажор»), Иван Кокорин («9 рота», «Брат-2»), Данил Стеклов («Майор Гром», «Воланд»), Галина Безрук («Родком») и другие.

Николай Рыбников родился в 1987 году в Пскове. В 2010-м окончил Университет Министерства обороны РФ по специальности «военная журналистика», в 2017 году – высшие курсы ВГИКа (мастерская режиссуры В. Ахадова). Снял более 10 документальных фильмов о правоохранительных органах, а также четыре короткометражные игровые картины. Многократный призёр различных кинофестивалей.

Ранее сообщалось, что 28 августа на 44-м Московском международном кинофестивале состоится премьера фильма Семёна Серзина «Похожий человек», одну из ролей в котором исполнил артист Псковского театра драмы Денис Кугай.