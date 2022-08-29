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Происшествия

До трёх лет тюрьмы может получить псковский живодёр за убийство кошки Пушинки

Прокуратура Пскова признала обоснованным возбуждение уголовного дела по факту жестокого обращения с кошкой Пушинкой, в результате которого животное погибло, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ведомства.

В ходе проведения проверки установлено, что 21 июля около 13:00 неизвестный, находясь у дома № 7 на улице Крестки, жестоко обращался с кошкой, желая причинить ей боль и страдания. В результате произошедшего животное скончалось. 

Расследование уголовного дела находится на контроле в прокуратуре города. Виновному в данном преступлении, согласно ч. 1 ст. 245 УК РФ, грозит лишение свободы на срок до трёх лет. 

Напомним, днём 21 июля в соцсетях появилась информация о том, что в мусорном баке в первом подъезде на улице Крестки, 7 нашли живую кошку. Местные жители предположили, что животное выбросили через мусоропровод. Хозяин забрал животное у волонтёра. Вечером того же дня кошку обнаружили мёртвой в кустах поблизости от указанного дома. 

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