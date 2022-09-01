На белорусской ярмарке псковичи смогут приобрести экопродукты

16:42, 01 сентября 2022, ПАИ

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Товары высокого качества и экопродукты представят на выставке белорусских товаров в Пскове. Мероприятие пройдет в рамках Дней Витебской области. Об этом рассказал первый заместитель председателя комитета экономики Витебского облисполкома Константин Чёрный на пресс-конференции в медиацентре Псковского агентства информации.

«Мы хотим показать, на каком уровне развития находимся по своим товарам. Белоруссия традиционно ассоциируется с чистыми продуктами, экопродуктами. Они выполнены в соответствии со всеми стандартами и ГОСТами», - отметил Константин Чёрный.

По его словам, около 60 % белорусской продукции реализуется в России. Основными распределительными центрами являются Москва и Санкт-Петербург.

Напомним, что с 2 по 4 сентября в Финском парке будет работать ярмарка белорусских товаров. Псковичи смогут приобрести витебские ковры и белорусский лен, современную детскую, взрослую и специализированную одежду витебских марок, молочную и мясную продукцию, кондитерские изделия. Ознакомиться с программой мероприятий можно здесь.