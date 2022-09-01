Около 30 псковских бизнесменов планируют сотрудничать с Витебском
Псковские предприниматели планируют начать сотрудничество с гостями из Белоруссии в рамках Дней Витебской области. Об этом рассказал председатель комитета по экономическому развитию и инвестиционной политике Псковской области Андрей Михеев на пресс-конференции в медиацентре Псковского агентства информации.
«На базе площадки будут организованы точечные переговоры между компаниями. На сегодняшний день с псковской стороны порядка 30 уже выразили желание переговоров с витебской стороной для дальнейшего взаимодействия», - сказал Андрей Михеев.
Он также подчеркнул, что российский бизнес хочет возобновить и усилить контакты между организациями и предприятиями России и Белоруссии.
Напомним, что с 2 по 4 сентября в Финском парке будет работать ярмарка белорусских товаров. Псковичи смогут приобрести витебские ковры и белорусский лен, современную детскую, взрослую и специализированную одежду витебских марок, молочную и мясную продукцию, кондитерские изделия. Ознакомиться с программой мероприятий можно здесь.
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