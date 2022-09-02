Россиян хотят защитить от липовых психологов

10:39, 02 сентября 2022, ПАИ

По данным статистики, с началом пандемии коронавируса россияне обращаются к психологам в 11 раз чаще, чем до нее. Спрос на их услуги растет до сих пор. Но российским законодательством оказание такой помощи пока не регулируется. Это приводит к тому, что работать с сознанием людей сегодня может кто угодно, однако скоро ситуация должна измениться — готовится законопроект о психологической помощи, сообщает «Парламентская газета».

Подготовка законопроекта «О психологической помощи» возобновилась более шести лет назад, рассказал декан факультета психологии МГУ, академик РАО Юрий Зинченко. По его словам, актуальность закона прежде всего обусловлена появлением большого количества лжеспециалистов, которые под видом психологической помощи оказывают услуги по экстрасенсорике, целительству, магии, гаданию, колдовству или астрологии. Особенно динамично это стало развиваться в пандемию COVID-19, когда много людей особенно остро нуждались в психологической поддержке.

Сегодня запросы на психологическую помощь по-прежнему растут. В сети появляются сотни предложений от людей, которые называют себя психологами, но не имеют соответствующего образования. Как результат — страдают обычные люди, а липовые специалисты не несут за это никакой ответственности. Такая ситуация может иметь крайне негативные последствия и дискредитировать саму суть психологической помощи, подчеркнул эксперт.

«Несмотря на то, что мы несколько отстаем от зарубежной практики регулирования психологической помощи на законодательном уровне, Российское психологическое общество с 2008 года ведет большую работу по добровольной аттестации практикующих психологов, — рассказал Зинченко. — Это позволило приобрести важный опыт для последующего закрепления на законодательном уровне профессиональных и этических норм оказания психологической помощи, которые могут войти в статьи проекта федерального закона».

Документ будет регулировать государственную политику в отношении психологической помощи и даст госгарантии россиянам на получение профессиональных качественных услуг. В законопроекте дадут четкое определение такой помощи, объяснят, кто имеет право ее оказывать, уточнят, чем психолог отличается от психиатра и какие специалисты могут назначать пациентам лекарства, а какие нет. Также в документе определят основные виды и формы психологической помощи, особенности ее оказания детям, закрепят зоны ответственности профессионального психолога при работе с людьми.

«Закон нужен, над проектом еще будут работать, — отметил Зинченко. — Надеемся, что россияне и профессиональное психологическое сообщество получат важный документ по регулированию этой тонкой, затрагивающей многие интересы сферы».

Рабочая группа экспертного совета «Единой России» уже одобрила концепцию законопроекта о психологической помощи. Об этом 24 августа сообщили в официальном Telegram-канале партии. Документ призван обеспечить россиян качественной психологической помощью и повысить ее доступность, отметила глава партийной комиссии по защите материнства, детства и поддержке семьи, вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова.

«Мы видим растущий запрос на психологическую помощь в самых разных сферах — образовании, здравоохранении, при работе с людьми с особенностями развития, родственниками паллиативных пациентов, семьями», — сказала депутат «Парламентской газете».

По ее словам, квалифицированных психологов сегодня не хватает, особенно в образовательных учреждениях. По данным Российской академии образования, только в 12 регионах на одного школьного психолога приходится менее 400 детей, в остальных — больше, а максимальный показатель — 882. Кузнецова также считает, что законопроект, предлагающий установить системное правовое регулирование психологической помощи и определить единые требования к ее качеству и доступности, «позволит расширить возможности подготовки высокопрофессиональных специалистов и повышения их квалификации».

В поддержке опытных психологов часто нуждаются не только взрослые, но и дети, отметил заслуженный врач России, член комитета Совета Федерации по социальной политике Владимир Круглый. Психологические проблемы у детей и подростков — склонность к депрессии, суициду — это опаснейшие состояния, и их необходимо вовремя выявлять и корректировать, сказал сенатор «Парламентской газете». При этом, считает Круглый, важно, чтобы такая помощь была доступной. Особенно для самых уязвимых категорий россиян.

Работу над законопроектом, который предоставляет ряду категорий граждан право получать бесплатную психологическую помощь, в Госдуме тоже ведут. Как рассказала «Парламентской газете» автор документа, первый зампредседателя Комиссии Госдумы по Регламенту и обеспечению деятельности Татьяна Дьяконова, такое право могут получить россияне со среднедушевым доходом семьи ниже прожиточного минимума, инвалиды I и II групп, люди, пострадавшие в результате ЧС, дети-инвалиды, дети-сироты и усыновители.

В обществе запрос на психологическую помощь очень большой, причем в самых разных социальных группах, подчеркнула депутат. Однако человеку, столкнувшемуся с какими-либо проблемами, зачастую просто некуда обратиться. Поэтому в законопроекте учли создание сети государственных центров, где социально уязвимые категории граждан смогут проконсультироваться с психологом бесплатно. Со временем список льготников будет расширяться, пообещала Дьяконова. Психологическая поддержка, а часто и реабилитация, нужна жителям Донбасса, освобожденных территорий, работающим там волонтерам, семьям военных.

Законопроект внесен в Госдуму, ожидается рассмотрение его рабочей группой экспертного совета «Единой России», заключила парламентарий.