Максим Агапитов: Псковская область всегда занимала особое место в развитии тяжёлой атлетики России
Псковская область всегда занимала особое место в развитии тяжёлой атлетики России. Об этом заявил президент Федерации тяжёлой атлетики России Максим Агапитов на пресс-конференции в медиацентре Псковского агентства информации.
Спикер отметил, что они приехали в Псковскую область по приглашению президента региональной федерации тяжёлой атлетики. «Мы намерены подписать с Псковской областью рамочное соглашение о развитии тяжёлой атлетики», – уточнил он.
Напомним, что выездное заседание исполкома Федерации тяжёлой атлетики России пройдёт сегодня в Пскове.
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02 сентября 2022
Максим Агапитов: Псковская область всегда занимала особое место в развитии тяжёлой атлетики России