Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Спорт

Максим Агапитов: Псковская область всегда занимала особое место в развитии тяжёлой атлетики России

Псковская область всегда занимала особое место в развитии тяжёлой атлетики России. Об этом заявил президент Федерации тяжёлой атлетики России Максим Агапитов на пресс-конференции в медиацентре Псковского агентства информации.

Спикер отметил, что они приехали в Псковскую область по приглашению президента региональной федерации тяжёлой атлетики. «Мы намерены подписать с Псковской областью рамочное соглашение о развитии тяжёлой атлетики», – уточнил он.

Напомним, что выездное заседание исполкома Федерации тяжёлой атлетики России пройдёт сегодня в Пскове.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Как вы относитесь к идее ввести четырёхдневную рабочую неделю?

Проголосовать >>>

02 сентября 2022

Команда «Луки-Энергия» выбыла из розыгрыша Кубка России
02 сентября 2022

Максим Агапитов: Псковская область всегда занимала особое место в развитии тяжёлой атлетики России
01 сентября 2022

Псковская школа № 17 начала учебный год с новым ФОКОТом
31 августа 2022

Два футбольных поля профессионального уровня появились в Псковской области
31 августа 2022

Псковской области впервые выделили федеральные средства на обновление спортшкол
31 августа 2022

Спортивный комплекс построят в районе псковского «Электрона» к 1 октября
30 августа 2022

Участников псковского полумарафона «Мехуборка-2022» наградят уникальными медалями
30 августа 2022

300 человек подали заявки на участие в псковском полумарафоне «Мехуборка-2022»

© 2001-2022 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон/факс 8(8112)57-51-94
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Идет загрузка...