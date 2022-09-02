Максим Агапитов: Псковская область всегда занимала особое место в развитии тяжёлой атлетики России

13:02, 02 сентября 2022, ПАИ

Псковская область всегда занимала особое место в развитии тяжёлой атлетики России. Об этом заявил президент Федерации тяжёлой атлетики России Максим Агапитов на пресс-конференции в медиацентре Псковского агентства информации.

Спикер отметил, что они приехали в Псковскую область по приглашению президента региональной федерации тяжёлой атлетики. «Мы намерены подписать с Псковской областью рамочное соглашение о развитии тяжёлой атлетики», – уточнил он.

Напомним, что выездное заседание исполкома Федерации тяжёлой атлетики России пройдёт сегодня в Пскове.