ФОТОФАКТ Ярмарочные домики демонтируют в центре Пскова

15:11, 02 сентября 2022, ПАИ

Демонтаж сооружений ремесленной ярмарки проводят на Октябрьском проспекте в Пскове, сообщает корреспондент Псковского агентства информации.

По словам рабочих, уберут три ярмарочных домика. Как будут использовать остальные строения, пока не сообщается.

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Ранее сообщалось, что на Октябрьском проспекте должно появиться новое постоянное ярмарочное пространство, которое станет центром притяжения жителей и гостей города. Там же планируют установить зарядную станцию для электромобилей.