ФОТОФАКТ Ярмарочные домики демонтируют в центре Пскова
Демонтаж сооружений ремесленной ярмарки проводят на Октябрьском проспекте в Пскове, сообщает корреспондент Псковского агентства информации.
По словам рабочих, уберут три ярмарочных домика. Как будут использовать остальные строения, пока не сообщается.
Ранее сообщалось, что на Октябрьском проспекте должно появиться новое постоянное ярмарочное пространство, которое станет центром притяжения жителей и гостей города. Там же планируют установить зарядную станцию для электромобилей.
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