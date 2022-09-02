Ярмарочные домики с улицы Пушкина временно перевезли на Георгиевскую

16:57, 02 сентября 2022, ПАИ

Ярмарочные домики остаются на улице Пушкина в Пскове. Об этом Псковскому агентству информации рассказали в центре туризма и творческих индустрий Пскова, комментируя сообщение о демонтаже нескольких домиков для ремесленников.

«Три домика поехали на Георгиевскую 4 для проведения событийных, локальных мероприятий. Шесть домиков остаются на улице Пушкина», – пояснили сотрудники центра.

Ранее сообщалось, что на Октябрьском проспекте должно появиться новое постоянное ярмарочное пространство, которое станет центром притяжения жителей и гостей города. Там же планируют установить зарядную станцию для электромобилей.