Ярмарочные домики с улицы Пушкина временно перевезли на Георгиевскую
Ярмарочные домики остаются на улице Пушкина в Пскове. Об этом Псковскому агентству информации рассказали в центре туризма и творческих индустрий Пскова, комментируя сообщение о демонтаже нескольких домиков для ремесленников.
«Три домика поехали на Георгиевскую 4 для проведения событийных, локальных мероприятий. Шесть домиков остаются на улице Пушкина», – пояснили сотрудники центра.
Ранее сообщалось, что на Октябрьском проспекте должно появиться новое постоянное ярмарочное пространство, которое станет центром притяжения жителей и гостей города. Там же планируют установить зарядную станцию для электромобилей.
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02 сентября 2022
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