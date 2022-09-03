Фольклорный ансамбль «Уграда» открыл второй день хорового фестиваля в Пскове

16:16, 03 сентября 2022, ПАИ

Фольклорный ансамбль «Уграда» Псковского областного центра народного творчества открыл второй день хорового фестиваля в Дендропарке у Спасо-Преображенского Мирожского монастыря. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Театрально-концертной дирекции Псковской области.

«Сегодня на этой сцене выступят хоровые коллективы Псковской области», - добавляют в сообщении.

Концерт продлится до 16:30.

Напомним, что хоровой праздник проходит с 2 по 4 сентября на площадках города, непосредственно территориально приближенных к памятникам ЮНЕСКО: Покровский угол (у храма Покрова и Рождества), территории у храма Василия на Горке и возле Спасо-Преображенского Мирожского монастыря.