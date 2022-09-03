Митрополит Тихон проведёт литургию в последний день хорового фестиваля в Пскове

17:19, 03 сентября 2022, ПАИ

С Божественной литургии в Свято-Троицком кафедральном соборе города Пскова начнется завершающий день фестиваля, 4 сентября. Проведет литургию митрополит Псковский и Порховский Тихон. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Театрально-концертной дирекции Псковской области.

Богослужение пройдет в сопровождении сводного хора из 320 человек под управлением Александра Амерханова.

Начало литургии состоится в 10:00.

Напомним, что открытие фестиваля состоялось в Псковском кремле. Для зрителей выступили большой академический хор «Мастера хорового пения», Государственный академический Московский областной хор, Государственная капелла Москвы им. Вадима Судакова, Архиерейский хор Псково-Печерского монастыря, Губернаторский симфонический оркестр Псковской области.

Второй день фестиваля открыл фольклорный ансамбль «Уграда» Псковского областного центра народного творчества на сцене в Дендропарке у Спасо-Преображенского Мирожского монастыря.