ВИДЕО Автомобилист избежал столкновения с лосем в Псковском районе

10:18, 04 сентября 2022, ПАИ

Автомобилист избежал ДТП с лосем вблизи деревни Елизарово в Псковском районе. Об этом он рассказал в группе «Грибы Псковской/Рыбалка на Чудском» в соцсети «ВКонтакте».

«Аккуратнее на дорогах. Этого «друга» встретил недалеко от Елизарово», – предупреждает автор видео.

Ранее сообщалось о двух произошедших ДТП с лосями в Псковской области. В результате одного из них четыре человека, в том числе двое детей, были госпитализированы.