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Общество

Самым цитируемым СМИ Псковской области в августе стало ПАИ

Названы самые цитируемые СМИ Псковской области по итогам августа. По данным сервиса «Медиология», первое место по индексу цитируемости в последний летний месяц заняло Псковское агентство информации.

ПАИ находится на первой строчке рейтинга с показателем 6,64: за минувший месяц на материалы сайта ссылались 136 раз. Также в тройку лидеров вошло информационное агентство холдинга «Гражданская пресса» с ИЦ 5,61: цитат у него почти в два раза меньше, чем у Псковского агентства информации, — всего 71. Замыкает тройку лидеров телеканал «Первый Псковский» (4,31): его материалы другие СМИ использовали 37 раз.

В десятку лидеров также вошли другие СМИ холдинга «Медиацентр 60»: «Комсомольская правда  – Псков», «Аргументы и факты – Псков» и интернет-газета «Псковская правда».

Что касается цитат, здесь первое и второе место распределились аналогичным образом: первую строчку занимает ПАИ, вторую – лента новостей. Вместо телеканала «Первый Псковский» топ в этот раз замыкает ГТРК «Псков».

Что заинтересовало другие СМИ

Среди самых цитируемых новостей Псковского агентства информации — материал о том, что в Псковской области могут вернуть обязательную вакцинацию для отдельных категорий граждан. На данную новость ПАИ ссылались такие СМИ, как Ura.ru, новостной портал «КаспийИнфо», общественно-политическая интернет-газета «Вечерняя Казань» и другие. 

Также федеральные издания заинтересовало предупреждение синоптиков о сильных дождях, новости о завершении ремонта дороги в Пушкиногорском районе, благоустройстве воинского захоронения в Псковской области и сообщение о том, что познавательный эногастрономический фестиваль «Виноград» претендует на федеральную поддержку.

Псковское агентство информации стало источником информации для «Известий», «Агентства Бизнес Новостей», Daily Moscow, SM-News, «Благовест-инфо», газеты «Московские новости», издания «Ежедневные новости Владивостока» и других.

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