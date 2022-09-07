Пропавших два дня назад школьниц продолжают искать в Пскове
Пропавших 5 сентября в Пскове девочек до сих пор продолжают искать, сообщила в соцсетях мать одной из них.
«Девочек не нашли. И сами не приходят. Ищем», — написала женщина.
Ранее сообщалось, что 5 сентября подростки ушли из школы № 22 на улице Алтаева и не вернулись домой. Всех, кто располагает какой-либо информацией, просят сообщить по телефону 02 или 8-911-371-97-71.
К поиску пропавших 15-летних школьниц Ксении Красновой и Виктории Кузнецовой 6 сентября подключился поисковый отряд «ЛизаАлерт». В тот же день в пресс-слежбе следственного управления Следственного комитета РФ по Псковской области заявили, что по сообщению об исчезновении несовершеннолетних проводится проверка.
При обнаружении без вести пропавших или получении сведений о возможном их местонахождении СУ просит позвонить по телефону в городе Пскове 29-06-22.
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