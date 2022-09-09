Михаил Ведерников назвал причину отсутствия авиарейсов из Пскова в Минск

11:01, 09 сентября 2022, ПАИ

Белорусская сторона пока не готова налаживать авиасообщение между Псковской областью и Минском, заявил губернатор Псковской области Михаил Ведерников на пресс-конференции в медиацентре ПАИ 9 сентября.

Он подчеркнул, что по закону регион может субсидировать внутренние рейсы, а международные не имеет права. Однако, по его словам, этот вопрос находится на обсуждении и будет решаться. «Белорусские перевозчики пока лететь не готовы. Но мы не оставляем эту тему», — подчеркнул Михаил Ведерников.

Глава региона также добавил, что в перспективе необходимо налаживать авиасообщение не только с Белоруссией, но и с другими странами. «Очень хотелось бы, чтобы наш аэропорт хоть в каком-то направлении начал работать как международный, чтобы это был не формальный статус, а фактический», — резюмировал он.

Ранее сообщалось, что между городами Псковом и Минском будет налажено прямое авиасообщение, предложение о запуске авиамаршрута поддержал президент Белоруссии Александр Лукашенко. После этого сообщалось, что данный авиарейс появится, когда позволит ситуация с коронавирусом.