Наталья Юрченко проголосовала на выборах в Псковскую гордуму

13:22, 09 сентября 2022, ПАИ

Директор ГТРК «Псков» Наталья Юрченко проголосовала на выборах в Псковскую городскую Думу. Об этом она сообщила на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

«Выборы – это выбор местного народного самоуправления, тех, кто будет заниматься благоустройством домов и микрорайонов, кто будет работать для развития района и города», – написала она.

Отметим, что многодневное голосование в Псковской области будет проходить три дня – 9, 10 и 11 сентября. Жители региона смогут проголосовать в любой из этих дней на избирательных участках до 20:00.

Всего в регионе проходит 30 избирательных кампаний. При этом в этом году на выборах в Псковскую городскую Думу применяют технологию дистанционного электронного голосования (ДЭГ). 11 878 человек подали заявление на участие в ДЭГ на выборах в Псковскую городскую Думу. Проголосовать можно на портале ДЭГ через компьютер или мобильное устройство.