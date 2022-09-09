Начался эфир программы «Первый на седьмом» с Михаилом Ведерниковым

15:01, 09 сентября 2022, ПАИ

Гостем новой программы «Первый на седьмом» в обновлённой после ремонта студии радиостанции «7 НЕБО» стал губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

Эфир ведётся на волне 107.1 FM радиостанции «7 НЕБО».

Ведущие программы поговорят с главой региона о развитии Псковской области, планах привлечения инвестиций в регион, ремонта дорог и газификации, об итогах работы за почти пять лет, о планах на будущее, а также о личном.

Напомним, что сегодня Михаил Ведерников принял участие в пресс-конференции о развитии Псковского международного аэропорта «Княгиня Ольга», которая прошла в медиацентре Псковского агентства информации, а также ознакомился с обновлёнными телевизионной и радиостудией госмедиахолдинга Псковской области.