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ВИДЕО Обновлённые помещения «Медиацентра 60» показали губернатору

Обновлённые помещения «Медиацентра 60» на третьем этаже здания на улице Ленина, 6а в Пскове презентовали губернатору Псковской области Михаилу Ведерникову.

Главе региона показали серверную, радиостудию, аппаратную, откуда будет вестись телевизионная трансляция, новостную телестудию.

Ранее сообщалось, что сегодня губернатор Михаил Ведерников станет гостем новой программы «Первый на седьмом» в обновлённой после ремонта студии радиостанции «7 НЕБО». Эфир начнётся в 15:00 на волне 107.1 FM радиостанции «7 НЕБО».

Отметим, что в состав госмедиахолдинга Псковской области входит АНО ИД «Медиацентр 60», куда включены редакции сетевых изданий «Псковское агентство информации» и «Псковская правда. Электронная версия газеты», телеканал «Первый Псковский», радиоканалы «7 НЕБО», «Радио Дача», «Серебряный дождь», сетевые издания «Комсомольская правда – Псков» и «Аргументы и факты – Псков», а также АНО ИД «Медиа 60», объединяющая 26 муниципальных редакций.

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