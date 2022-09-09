Более 2,5 млрд рублей планируется привлечь на создание модульных гостиниц в Псковской области

15:28, 09 сентября 2022, ПАИ

Более 2,5 млрд рублей планируют привлечь в Псковскую область до 2025 года на строительство модульных гостиниц. Об этом сообщил губернатор Михаил Ведерников в программе «Первый на седьмом» в обновлённой после ремонта студии радиостанции «7 НЕБО» 9 сентября.

«Мы рассчитываем, что мы серьёзно поучаствуем в работе по предоставлению субсидий на строительство модульных гостиниц. У нас, в принципе, с этим достаточно серьёзный дефицит. Но тем не менее больше 2,5 млрд мы планируем до 2025 года привлечь, и почти 400 новых номеров будет введено, – сказал губернатор. – Это, конечно, не то, что нам нужно, но это достаточно хороший, уверенный, первый шаг».

По словам главы региона, в Псковской области много мест, где можно построить модульные гостиницы и отели.

«Самолва, Печоры, побережье Псковско-Чудского озера в Гдовском районе. Там есть куда их ставить. Есть люди, которые готовы этим заняться. И мы рассчитываем, что в целом, наряду с развитием туризма, мы всё-таки автотуризм тоже будем развивать. Со временем у нас для этого будет появляться вся необходимая инфраструктура. Тем более что из года в год дополнительные меры поддержки на федеральном уровне реализуются», – заключил губернатор.

Добавим, что эфир программы «Первый на седьмом» с Михаилом Ведерниковым ведётся в настоящее время на волне 107.1 FM радиостанции «7 НЕБО».