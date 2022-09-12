Более 500 раз за полгода воспользовались псковичи услугами социального такси

09:24, 12 сентября 2022, ПАИ

Более 500 раз за полгода воспользовались жители Псковской области услугами социального такси. Об этом сообщила председатель регионального комитета по социальной защите Ольга Евстигнеева в эфире нового выпуска программы «Псковский телеграм Online» 12 сентября.

Она напомнила, что в Пскове и Великих Луках работают по два такси социальной помощи. Все машины оборудованы гидравлическим подъёмником, креслом-коляской, костылями.

Чтобы получить помощь социального такси, надо позвонить в центр социальной поддержки и заказать его. Услуга востребованная – уже более 500 вызовов, уточнила Ольга Евстигнеева.

Кроме того, в Псковской области инвалиды, участники Великой Отечественной войны могут бесплатно воспользоваться службой «Яндекс.Такси» в Пскове или Великих Луках. Для заказа тоже надо позвонить в центр социальной помощи, добавила она.

Напомним, что основной задачей социального такси является логистика граждан, не имеющих возможности перемещаться самостоятельно.