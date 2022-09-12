Более 500 раз за полгода воспользовались псковичи услугами социального такси
Более 500 раз за полгода воспользовались жители Псковской области услугами социального такси. Об этом сообщила председатель регионального комитета по социальной защите Ольга Евстигнеева в эфире нового выпуска программы «Псковский телеграм Online» 12 сентября.
Она напомнила, что в Пскове и Великих Луках работают по два такси социальной помощи. Все машины оборудованы гидравлическим подъёмником, креслом-коляской, костылями.
Чтобы получить помощь социального такси, надо позвонить в центр социальной поддержки и заказать его. Услуга востребованная – уже более 500 вызовов, уточнила Ольга Евстигнеева.
Кроме того, в Псковской области инвалиды, участники Великой Отечественной войны могут бесплатно воспользоваться службой «Яндекс.Такси» в Пскове или Великих Луках. Для заказа тоже надо позвонить в центр социальной помощи, добавила она.
Напомним, что основной задачей социального такси является логистика граждан, не имеющих возможности перемещаться самостоятельно.