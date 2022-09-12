Валерий Филимонов: Общество консолидировалось вокруг действующей власти

11:54, 12 сентября 2022, ПАИ

В Пскове общество консолидировалось вокруг действующей власти. Так прокомментировал результаты выборов секретарь Псковского городского отделения партии «Единая Россия» Валерий Филимонов на брифинге 12 сентября, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

«По сравнению с 2017 годом результаты выборов в этом году – это большой успех. Будем иметь как минимум 19 депутатов в нашей фракции в Псковской городской Думе. Из числа одномандатников у нас восемь действующих депутатов и семь новых лиц. Произошла консолидация общества вокруг действующей власти, которая показывает результаты работы. Работа депутатского корпуса показала, что они оправдывают доверие. Командная работа была колоссальная. Всё это обеспечило нам успех», – сказал Валерий Филимонов.

Всего в Псковской области прошло 30 избирательных кампаний. Трёхдневное голосование завершилось вчера, 11 сентября, в 20:00. Уже известны предварительные итоги выборов, но окончательно результаты огласят позднее.