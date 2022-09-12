Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Политика

Валерий Филимонов: Общество консолидировалось вокруг действующей власти

В Пскове общество консолидировалось вокруг действующей власти. Так прокомментировал результаты выборов секретарь Псковского городского отделения партии «Единая Россия» Валерий Филимонов на брифинге 12 сентября, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

«По сравнению с 2017 годом результаты выборов в этом году – это большой успех. Будем иметь как минимум 19 депутатов в нашей фракции в Псковской городской Думе. Из числа одномандатников у нас восемь действующих депутатов и семь новых лиц. Произошла консолидация общества вокруг действующей власти, которая показывает результаты работы. Работа депутатского корпуса показала, что они оправдывают доверие. Командная работа была колоссальная. Всё это обеспечило нам успех», – сказал Валерий Филимонов.

Всего в Псковской области прошло 30 избирательных кампаний. Трёхдневное голосование завершилось вчера, 11 сентября, в 20:00. Уже известны предварительные итоги выборов, но окончательно результаты огласят позднее.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Как вы относитесь к идее ввести четырёхдневную рабочую неделю?

Проголосовать >>>

12 сентября 2022

Александр Козловский: «Единая Россия» достигла поставленных на выборах целей
12 сентября 2022

Опубликован список победителей выборов в Великолукскую гордуму
12 сентября 2022

Названы лидеры голосования на выборах глав районов Псковской области
12 сентября 2022

Обнародован поимённый список победителей ДЭГ в Пскове по округам
11 сентября 2022

На 20 избирательных участках в восьми регионах РФ отменили результаты голосования

11 сентября 2022

Михаил Ведерников объяснил популярность ДЭГ в Пскове
11 сентября 2022

Игорь Сопов рассказал, когда будут известны результаты ДЭГ
11 сентября 2022

Михаил Ведерников: Мы выбирали тех, кто «на земле» будет работать с людьми

© 2001-2022 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон/факс 8(8112)57-51-94
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Идет загрузка...