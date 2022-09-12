Более 2,5 млн пассажиров перевезли «Ласточки» между Петербургом, Псковом и Печорами

12:02, 12 сентября 2022, ПАИ

Скоростные поезда «Ласточка» на маршруте Санкт-Петербург — Псков и Печоры за четыре года, с момента запуска в августе 2018 года, перевезли более 2,5 млн человек. Об этом в эфире программы «Тема недели» сообщил ее автор Александр Машкарин со ссылкой на службу корпоративных коммуникаций Октябрьской железной дороги.

Кроме того, за летний сезон, с 1 июня по 31 августа, «Ласточки» перевезли между Псковом, Печорами и Санкт-Петербургом 229 тысяч человек. Это на 13,7% больше, чем летом 2021 года.

Авторская программа «Тема недели» выходит на телеканале «Первый Псковский», в этот раз выпуск был посвящен развитию транспортного сообщения в регионе.