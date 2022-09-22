Михаил Ведерников взял на контроль вопрос организации частичной мобилизации в регионе

14:24, 21 сентября 2022, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников взял на личный контроль вопрос организации частичной мобилизации в регионе. Об этом он сообщил в своем телеграм-канале.

«Вопрос организации частичной мобилизации согласно указу нашего президента взял на личный контроль. Соответствующую комиссию возглавляю лично», - сказал глава региона.

Ранее сообщалось, что главы регионов РФ должны обеспечить призыв граждан по частичной мобилизации в таком объеме и в такие сроки, которые определяются Минобороны для каждой территории. Это следует из опубликованного сегодня указа президента РФ Владимира Путина. Мобилизационные мероприятия начнутся с 21 сентября.