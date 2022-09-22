Михаил Ведерников взял на контроль вопрос организации частичной мобилизации в регионе
Губернатор Псковской области Михаил Ведерников взял на личный контроль вопрос организации частичной мобилизации в регионе. Об этом он сообщил в своем телеграм-канале.
«Вопрос организации частичной мобилизации согласно указу нашего президента взял на личный контроль. Соответствующую комиссию возглавляю лично», - сказал глава региона.
Ранее сообщалось, что главы регионов РФ должны обеспечить призыв граждан по частичной мобилизации в таком объеме и в такие сроки, которые определяются Минобороны для каждой территории. Это следует из опубликованного сегодня указа президента РФ Владимира Путина. Мобилизационные мероприятия начнутся с 21 сентября.
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