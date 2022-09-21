Месхиев: Программа Пушкинского театрального фестиваля очень качественная

15:16, 21 сентября 2022, ПАИ

Жемчужинами программы ХХIХ Пушкинского театрального фестиваля станут два спектакля, признанные национальной театральной премией «Золотая маска» лучшими спектаклями страны. Об этом сообщил художественный руководитель Псковского драматического театра имени А. С. Пушкина Дмитрий Месхиев в ходе пресс-конференции, посвящённой открытию театрального фестиваля.

Говоря о программе, он отметил спектакли «Преступление и наказание» Константина Богомолова и «Товарищ Кисляков» Андрея Калинина. «Программа в этом году пусть не обширная, но очень качественная», - прокомментировал Дмитрий Месхиев.

Спектакль «Товарищ Кисляков» показывают на фестивале дважды, во-первых, потому что постановка свежая. Также, по мнению театралов и критиков, это очень хороший спектакль, а значит, будет интересен зрителю.

«Гастроли со спектаклем «Преступление и наказание» вызвали ажиотаж у псковской публики, и все билеты разошлись еще в конце июля», - заметил арт-директор театра Андрей Пронин. Константин Богомолов со своей постановкой приезжает в псковский театр впервые.

Ранее в театре назвали пять причин, по которым стоит посмотреть спектакль «Товарищ Кисляков». Пушкинский театральный фестиваль пройдет в Пскове с 20 по 26 сентября.

На официальный сайт мероприятия можно перейти по ссылке.