Жители Херсонской области рассказали, почему поддерживают вхождение в состав РФ

15:40, 21 сентября 2022, ПАИ

Жители Херсонской области прокомментировали проведение референдума о вхождении в состав Российской Федерации.

«Вхождение в состав Российской Федерации откроет для нашего региона новые возможности», - считает житель Берислава.

«Может быть, будет лучше жить, разрухи такой не будет, как есть сейчас», - отметила местная жительница.

Ранее свое мнение по этому поводу также высказал директор Бериславского медицинского колледжа Илья Останкович. «Я выбираю тот путь, который имеет сердце. Этот путь «имеет сердце», очень большое», - сказал он.

Напомним, что сегодня стало известно об открытии участков для голосования на референдумах о вхождении в состав РФ в Псковской области.

Добавим, что Псковская область взяла шефство над Бериславским районом. Туда отправляется гуманитарная помощь. Дети Бериславского района приезжали в Псковскую область на отдых.