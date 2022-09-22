ВИДЕО Жители Псковской области высказались о предстоящих референдумах на Украине
Корреспонденты ПАИ в разных районах Псковской области вышли на улицы и задали вопрос «что вы думаете о предстоящих референдумах на юго-востоке Украины?».
Жители высказали единодушное мнение, что проживающим там русским необходима помощь России. Смотрите ответы в видео.
23 сентября в Пскове состоится митинг-концерт в поддержку референдумов о вхождении в состав России Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей.
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