ВИДЕО Жители Псковской области высказались о предстоящих референдумах на Украине

22:54, 22 сентября 2022, ПАИ

Корреспонденты ПАИ в разных районах Псковской области вышли на улицы и задали вопрос «что вы думаете о предстоящих референдумах на юго-востоке Украины?».

Жители высказали единодушное мнение, что проживающим там русским необходима помощь России. Смотрите ответы в видео.

23 сентября в Пскове состоится митинг-концерт в поддержку референдумов о вхождении в состав России Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей.