Митинг в поддержку референдумов на Украине проходит в Пскове

18:15, 23 сентября 2022, ПАИ

Митинг-концерт в поддержку референдумов о вхождении в состав России Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей прошёл сегодня в сквере 60-летия Октября. Об этом сообщает корреспондент Псковского агентства информации.

Сотни псковичей вышли на улицу, чтобы выразить солидарность с жителями освобождённых территорий. Для присутствующих выступили творческие коллективы Псковской области, оркестр 234-го полка 76-й дивизии.

Референдумы о вхождении ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей в состав РФ на указанных территориях пройдут с 23 по 27 сентября. Также участки для голосования организованы в регионах РФ, в том числе и в Псковской области.