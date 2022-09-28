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Общество

«Не хотим наживаться»: что происходит в Пскове с ценами на товары для мобилизованных

Повысились ли цены на товары для мобилизованных в Пскове, рассказали в псковских специализированных магазинах, продающих военное обмундирование. Корреспондент Псковского агентства информации побывал в нескольких торговых точках и пообщался с продавцами.

Представители магазинов отметили, что с момента объявления о частичной мобилизации стоимость предлагаемых ими товаров не изменилась. «Мы не хотим на этом наживаться», — подчеркнул один из них.

В Пскове покупателю придется потратить от 7 до 20 тысяч на одежду и предметы, которые при желании можно взять с собой в случае призыва в армию при частичной мобилизации. При этом некоторые специализированные магазины предоставляют скидки. 

Ранее сообщалось, что в России на 10-20% выросли цены на продукцию, которая пользуется спросом у граждан, попавших под частичную мобилизацию.

О том, что стали чаще покупать псковичи в спецмагазинах в период мобилизации, читайте в материале ПАИ по ссылке.

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