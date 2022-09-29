Может ли инспектор ГИБДД вручить повестку, ответили юристы

12:28, 29 сентября 2022, ПАИ

Могут ли инспекторы ГИБДД останавливать водителей для вручения повесток и имеют ли они полномочия запрещать выезд из «домашнего» региона, ответили юристы.

«Останавливать транспортные средства сотрудники ГИБДД имеют право. В части вручения повестки законодательство не содержит ограничений по лицам, ее вручающим. Тем более что законодательством о мобилизации в том числе допускается привлечение иных лиц для содействия в проведении мобилизационных мероприятий», — ответила руководитель практики уголовного и административного права Amulex.ru Любовь Шебанова, передает портал Autonews.ru.

Тем не менее, по ее словам, чаще всего по поручению военкоматов повестки могут вручаться лицами из числа сотрудников коммунальных служб, управляющих компаний или работодателями.

Также в отдельных случаях сотрудник ГИБДД может запретить водителю выезд из региона проживания. «Согласно пункту 2 статьи 21 Федерального закона от 26.02.1997 № 31-ФЗ «О мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской Федерации», гражданам, состоящим на воинском учете, с момента объявления мобилизации воспрещается выезд с места жительства без разрешения военных комиссариатов, федеральных органов исполнительной власти, имеющих запас», — сказал юрист по экспертным заключениям Европейской юридической службы Николай Катрыч.

Еще один вопрос — можно ли отказаться, если повестку вручают прямо за рулем. «За это предусмотрена уголовная ответственность. Однако можно попытаться все же отказаться получать повестку, если в ней допущена грубая ошибка, например неправильно указаны фамилия, имя или отчество, либо повестка просрочена (содержит требование явиться в военкомат на дату, которая уже прошла), или же если она предназначена другому гражданину», — отметил эксперт.

«Сейчас от военкомата в органы ГИБДД может поступить обращение с просьбой проверять документы у всех выезжающих лиц и в случае выявления лиц, которые не исполняют обязанности по воинскому учету (тем самым совершают административные правонарушения), сообщать об этом в военкомат или доставлять таких лиц в военкомат для составления протоколов об административных правонарушениях, а в ходе составления протокола гражданину может быть вручена повестка сотрудниками военкомата», — заключил Катрыч.