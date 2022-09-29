В прокуратуру поступают обращения псковичей по вопросам мобилизации

15:55, 29 сентября 2022, ПАИ

В прокуратуру Псковской области поступают обращения от граждан по вопросу мобилизации. Об этом сообщил прокурор региона Иван Грибов на пресс-конференции в медиацентре ПАИ 29 сентября.

«Не скажу, что их большое количество, но они есть», - сказал Иван Грибов. По его словам, если человек уже мобилизован, попал в распоряжение воинских частей, то ему следует обратиться в военную прокуратуру.

Ранее сообщалось, что в Псковской области планируют мобилизовать до двух тысяч человек. Им объяснили порядок действий при получении повестки.