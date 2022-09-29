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Общество

В прокуратуру поступают обращения псковичей по вопросам мобилизации

В прокуратуру Псковской области поступают обращения от граждан по вопросу мобилизации.  Об этом сообщил прокурор региона Иван Грибов на пресс-конференции в медиацентре ПАИ 29 сентября. 

«Не скажу, что их большое количество, но они есть», - сказал Иван Грибов. По его словам, если человек уже мобилизован, попал в распоряжение воинских частей, то ему следует обратиться в военную прокуратуру.

Ранее сообщалось, что в Псковской области планируют мобилизовать до двух тысяч человек. Им объяснили порядок действий при получении повестки. 

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