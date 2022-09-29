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Общество

Администрация Великих Лук развенчала очередной фейк об эвакуации в городе

Никакой эвакуации в Великих Луках нет и не планировалось. Фото Telegram

В настоящее время в адрес администрации города Великие Луки, профильных ведомств и служб поступают звонки от взволнованных граждан по поводу предполагаемой эвакуации города 30 сентября. Администрация Великих Лук сообщает, что данная информация не соответствует действительности.

Идёт информационная атака со стороны западных спецслужб в попытке посеять панику. Никаких эвакуаций не готовилось и не готовится.

Не доверяйте слухам и информации, размещаемой в различных сообществах, мессенджерах и на сомнительных сайтах. Пользуйтесь только проверенными данными из официальных источников.

Напомним, что два дня назад уже был подобный вброс об эвакуации из города на Ловати. 

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