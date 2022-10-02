Опубликовано видео аварии во время ралли кубка России в Псковской области

16:38, 02 октября 2022, ПАИ

Видео с переворачиванием экипажа №36 на кубке России по ралли выложили в группу районной газеты «Земля Новоржевская».

Напомним, что Кубок России по ралли проходит в Пушкинских Горах. Соревнования начались 1 октября и продлятся два дня. В первый день участники преодолели 4 специальных участка в Новоржевском и Опочецком районах, во второй – зрители смогут увидеть еще 5 специальных участков в Бежаницком, Новоржевском и Опочецком районах.