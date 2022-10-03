Вышел в эфир новый выпуск программы «Псковский телеграм Online»

10:34, 03 октября 2022, ПАИ

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3 октября вышел в эфир новый выпуск программы «Псковский телеграм Online». В программе ведущие Надежда Назаренко и Антон Сергеев рассказывают зрителям о главных событиях предстоящей недели.

О новом филармоническом сезоне, о том, будут ли представлены псковскому зрителю новые музыкальные проекты, Надежда Назаренко и Антон Сергеев поговорят с художественным руководителем и главным дирижёром Губернаторского симфонического оркестра Псковской области Алексеем Репниковым.

Еще одним гостем передачи стал директор Ледового дворца, председатель Псковской областной федерации бокса Артур Акавов. Он расскажет о том, какие мероприятия пройдут осенью в Ледовом дворце, стало ли больше ребят заниматься хоккеем и фигурным катанием, а также каких успехов достигли псковские боксёры и к каким соревнованиям готовятся спортсмены.

Смотрите выпуск на сайте ПАИ и на официальной странице ПАИ в соцсети «ВКонтакте» 3 октября в 10:30, а в 11:30 – в эфире телеканала «Первый Псковский».