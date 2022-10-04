Обнародован список для военкоматов по отсрочкам от частичной мобилизации

16:33, 04 октября 2022, ПАИ

Министр обороны Сергей Шойгу поручил Генштабу довести до председателей призывных комиссий и военных комиссаров исчерпывающие разъяснения по отсрочкам в рамках частичной мобилизации, сообщило Минобороны в Telegram-канале.

«Прежде всего <...> это касается обучающихся по очной и очно-заочной формам обучения среднего и высшего профессионального образования в государственных и коммерческих образовательных организациях, научных организациях и получающим образование соответствующего уровня впервые», — говорится в публикации по итогам совещания министра с руководством Вооруженных сил.

Генштаб уже подготовил подробные разъяснения по отсрочкам для сотрудников оборонно-промышленного комплекса, аккредитованных IT-компаний, предприятий связи и СМИ, а также некоторых финансовых и банковских организаций, пишет РИА Новости.

Также Шойгу указал на необходимость довести до военкоматов разъяснения по отсрочкам для родителей детей с тяжёлыми неизлечимыми заболеваниями или трёх детей, один из которых инвалид.

Отмечается, что генштаб в соответствии с поручением министра должен в полном объеме обеспечивать мобилизованных необходимыми вещами и исключать нарушение прав граждан в ходе частичной мобилизации.

Ранее сообщалось, что отсрочка по мобилизации может быть предоставлена на год.

Напомним, в России указом президента с 21 сентября объявлена частичная мобилизация. Всего планируется призвать в общей сложности 300 тысяч резервистов — это чуть более 1 % от общего мобилизационного ресурса РФ.

В Псковской области в настоящее время план по мобилизации выполнен на 70%. На прошлой неделе основные усилия были сосредоточены на оповещении и розыске граждан, пребывающих в запасе, вручении повесток и формировании команд для дальнейшей отправки в учебные центры.