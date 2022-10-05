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Общество

В псковские соцсети и родительские чаты проник фейк о готовящемся теракте

Данная информация является фейком. Фото Telegram

В родительских и школьных чатах, а также социальных сетях, распространяется ложная информация с вот такой иллюстрацией. Как Псковскому агентству информации подтвердили в пресс-службе регионального Управления ФСБ России, данная информация не соответствует действительности.

Просим верить только официальным источникам, перепроверять информацию,  особенно если она многократно пересылается в ватсапе и других чатах, и не распространять фейки. Будьте внимательны и не дайте себя обмануть.

Ранее ПАИ писало о фейке, в котором утверждалось, что город Великие Луки готовят к эвакуации.

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