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Общество

Михаил Ведерников ответил на вопрос о мерах поддержки семей мобилизованных

На вопрос о поддержке семей мобилизованных граждан ответил губернатор Псковской области Михаил Ведерников. Разговор состоялся в ходе отправки очередной группы в Вооруженные силы РФ сегодня, 6 октября, передает корреспондент Псковского агентства информации.

«Если что-то будет нужно, то говорите, мы оперативно будем всё это делать», - заверил глава региона.

По его словам, дети мобилизованных смогут в приоритетном порядке поступить в детские сады и школы, а также им окажут другие меры социальной поддержки.

Данным вопросом будет заниматься специальная группа людей, и каждый обратившийся получит обратную связь, уточнил Михаил Ведерников.

Он также добавил, что все кредиты призывников заморозят. Данное решение принято на федеральном уровне. «Если где-то банки будут настаивать на том, чтобы всё равно выплачивали, то даёте нам информацию. Это уже не ваша проблема», - подчеркнул губернатор.

Напомним, в России указом президента с 21 сентября объявлена частичная мобилизация. Всего планируется призвать в общей сложности 300 тысяч резервистов — это чуть более 1 % от общего мобилизационного ресурса РФ.

В Псковской области в настоящее время план по мобилизации выполнен на 70%. На прошлой неделе основные усилия были сосредоточены на оповещении и розыске граждан, пребывающих в запасе, вручении повесток и формировании команд для дальнейшей отправки в учебные центры.

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