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Общество

Есть ли ограничения на снятие наличных со счетов мобилизованных, рассказали эксперты

Есть ли для мобилизованных ограничение по снятию со счёта только 20 тысяч рублей, ответили эксперты в Telegram-канале «Объясняем.РФ». 

«Ограничений по снятию денег со счёта военнослужащих нет. Ограничения по снятию наличных может вводить только банк, в котором открыт счёт», - пояснили специалисты.

Ранее сообщалось, когда военнослужащие получат свои первые зарплаты. 

Напомним, в России указом президента с 21 сентября объявлена частичная мобилизация. Всего планируется призвать в общей сложности 300 тысяч резервистов — это чуть более 1 % от общего мобилизационного ресурса РФ.

В Псковской области в настоящее время план по мобилизации выполнен на 70%. На прошлой неделе основные усилия были сосредоточены на оповещении и розыске граждан, пребывающих в запасе, вручении повесток и формировании команд для дальнейшей отправки в учебные центры.

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