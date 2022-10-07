Есть ли ограничения на снятие наличных со счетов мобилизованных, рассказали эксперты

15:09, 07 октября 2022, ПАИ

Есть ли для мобилизованных ограничение по снятию со счёта только 20 тысяч рублей, ответили эксперты в Telegram-канале «Объясняем.РФ».

«Ограничений по снятию денег со счёта военнослужащих нет. Ограничения по снятию наличных может вводить только банк, в котором открыт счёт», - пояснили специалисты.

Ранее сообщалось, когда военнослужащие получат свои первые зарплаты.

Напомним, в России указом президента с 21 сентября объявлена частичная мобилизация. Всего планируется призвать в общей сложности 300 тысяч резервистов — это чуть более 1 % от общего мобилизационного ресурса РФ.

В Псковской области в настоящее время план по мобилизации выполнен на 70%. На прошлой неделе основные усилия были сосредоточены на оповещении и розыске граждан, пребывающих в запасе, вручении повесток и формировании команд для дальнейшей отправки в учебные центры.