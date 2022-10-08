Минтранс России оценил состояние железнодорожной части Крымского моста после ЧП

16:54, 08 октября 2022, ПАИ

Первичную оценку состояния инфраструктуры железнодорожной части Крымского моста на предмет возможности пропуска поездов провёл Минтранс. Об этом сообщается в Telegram-канале правительства РФ.

На данный момент на участке проводят восстановительные работы. По оценкам специалистов, его работоспособность и организацию движения первых поездов обеспечат к 20:00.

Также сообщается, что уже начато движение автотранспорта по Крымскому мосту — легковых автомобилей и автобусов. Транспортные средства проходят полный досмотр. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксёнов.

А по поручению вице-премьера Дмитрия Чернышенко примут необходимые меры поддержки туристов, которые находятся в Крыму. Ростуризм совместно с Минцифры уже запустил федеральный кол-центр для туристов – как для тех, которые отдыхают в Крыму, так и для тех, кто планировал поездку туда в ближайшее время.

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Ранее сообщалось о подрыве грузового автомобиля на Крымском мосту, а также о числе погибших.