Подорвать грузовик на Крымском мосту могли через радиоканал, считает эксперт

17:51, 08 октября 2022, ПАИ

Подрыв грузовика на Крымском мосту могли совершить с помощью радиоканала, считает генерал-майор ФСБ России в отставке Александр Михайлов.

При этом Михайлов предположил, что подрыв совершили не по таймеру: по мнению эксперта, это исключает синхронность.

«Возможно, это было совершено с помощью какого-то радиоканала. Но, безусловно, в этом сейчас будут разбираться наши правоохранительные органы, которые уже точно установят, как и кто это совершил», – сказал он в беседе с РИА Новости.

Александр Михайлов также добавил, что обнаружить взрывное устройство в грузовике на пропускном пункте довольно сложно, потому что любой досмотр проводится визуально.

Ранее сообщалось о числе погибших в ЧП на Крымском мосту.