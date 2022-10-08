Подорвать грузовик на Крымском мосту могли через радиоканал, считает эксперт
Подрыв грузовика на Крымском мосту могли совершить с помощью радиоканала, считает генерал-майор ФСБ России в отставке Александр Михайлов.
При этом Михайлов предположил, что подрыв совершили не по таймеру: по мнению эксперта, это исключает синхронность.
«Возможно, это было совершено с помощью какого-то радиоканала. Но, безусловно, в этом сейчас будут разбираться наши правоохранительные органы, которые уже точно установят, как и кто это совершил», – сказал он в беседе с РИА Новости.
Александр Михайлов также добавил, что обнаружить взрывное устройство в грузовике на пропускном пункте довольно сложно, потому что любой досмотр проводится визуально.
Ранее сообщалось о числе погибших в ЧП на Крымском мосту.
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