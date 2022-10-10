Псковский губернатор добавил мобилизованного Ашота Акопова «в друзья»

20:06, 10 октября 2022, ПАИ

Заместитель губернатора Псковской области Александр Серавин встретился в Твери с мобилизованными бойцами Псковской области.

Ашот Акопов, который, уезжая, попросил губернатора Псковской области добавить его в социальной сети в друзья, передал ему привет, передаёт корреспондент ПАИ.

«Живой, здоровый. Всё нормально. Мой смартфон остался дома, но мне сказали, что губернатор обещание выполнил и меня добавил. Ему отдельный горячий и пламенный привет», – рассказал рядовой.

Напомним, 6 октября группу мобилизованных псковичей отправили в Вооруженные силы РФ