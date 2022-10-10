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Общество

Псковским солдатам привезли в Тверь домашние посылки и освящённые крестики

Псковская делегация побывала в Твери, рассказал подробности в своём Telegram губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

Замгубернатора Александр Серавин, начальник управления спецпрограмм Андрей Вьюнов и клирик храма св.Николая в Новосокольниках иерей Владимир Флавьянов посетили расположения, где дислоцируются псковские призывники

С собой из Пскова они привезли гостинцы, молитвословы и освященные крестики. Но особенно рады были мужчины посылкам из дома, которые передали родные.

«Проверили условия пребывания призывников – на данном этапе всем необходимым они обеспечены. Больше всего мужчин волнует, как их родные, и вопросы они задавали тоже «семейные»: о кредитных каникулах и мерах социальной поддержки. Все обращения уже в работе.
Все наши мобилизованные мужчины должны понимать, что регион всегда поможет всеми возможными средствами. Все вопросы и обращения отработаем, семьи поддержим!», - написал глава региона.

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