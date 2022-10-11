Необычные лисички находят грибники в псковском лесу

09:00, 11 октября 2022, ПАИ

Редкие белые лисички нашла в псковском лесу любительница тихой охоты. Фотографию она опубликовала в группе «ГРИБЫ Псковской/Рыбалка на Чудском» в соцсети «ВКонтакте».

«Первый раз в жизни (и единственный) нашла белые лисички», – подписала фотографию женщина.

В комментариях участники группы заметили, что тоже находили такие грибы в большом количестве. «Очень много их», – написал один из подписчиков.

Ранее псковские грибники поделились такими необычными находками, как гриб, напоминающий о Мальдивах, и редкий «Зуб дьявола».