По шесть новых муралов появится в двух районах Пскова

13:24, 11 октября 2022, ПАИ

12 муралов с картинами из галереи смогут увидеть туристы и горожане на двух маршрутах, сообщила Псковскому агентству информации председатель комитета по культуре Псковской области Ольга Тимофеева.

Проект будет реализован на Завеличье и Запсковье. Рядом с названием, автором картины и годом создания будет размещен QR-код для получения дополнительной информации и скачивания аудиогида.

«Первый дом на Запсковье - Инженерная, 25 - большая, заметная девятиэтажка, - уточнила куратор проекта Нина Витковская. - Там можно будет легко считать QR-код и отправиться по маршруту - смотреть другие муралы. На Завеличье первый дом - Киселёва, 13. Его фасад выходит на гостиницу «Рижская». Таким образом, конечно, мы хотим привлечь туристов».

Ольга Тимофеева заметила,что на Завеличье и Запсковье появятся два отдельных пешеходных маршрута. На каждом будет по шесть муралов. «Два мурала на Запсковье уже практически завершены. Я считаю, у нас всё получается. А когда все 12 картин будут готовы, на них появятся QR-коды, - пояснила Ольга Тимофеева. - Картины отбирались с помощью специалистов Псковского музея-заповедника так, чтобы они смогли «лечь» на вертикальные стены домов. Команда граффитистов сборная - около 20 человек под руководством Ивана Трахова».

Сейчас граффитисты работают над муралом по картине советского художника Василия Купцова «Самолеты. Аэросев» на стене дома № 46 на улице Новосёлов.