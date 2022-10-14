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Общество

Псковский губернатор пообещал жёстко реагировать на нарушения при мобилизации

Слова главы государства о том, что «частичная мобилизация должна проводиться с умом, в соответствии со всеми установленными критериями», напомнили членам региональной призывной комиссии по частичной мобилизации. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе правительства региона.

«Моя задача как руководителя региона — не только обеспечить выполнение мобилизационного задания, но и провести кампанию справедливо, объективно и взвешенно. Буду это требовать от всех», — подчеркнул Михаил Ведерников и призвал военного комиссара Псковской области Сергея Судакова руководствоваться таким же подходом и довести его до райвоенкоматов.

Он также подчеркнул, что по поручению президента РФ к работе призывных комиссий подключили прокуратуру на всех уровнях. «Если будут фиксироваться нарушения требований главы государства, разбираться будем оперативно и жестко. Тема очень чувствительная, поэтому здесь ошибок быть не должно», — заключил губернатор.

Также Михаил Ведерников призвал военкомат «не выгребать» с предприятий всех специалистов. И опроверг сообщения о новой волне частичной мобилизации.

Напомним, что в Псковской области мобилизованным и членам их семей оказывается комплексная поддержка. Указом губернатора гражданам, попавшим под мобилизацию, будет предоставлена единовременная денежная выплата в размере 50 тыс. рублей. Предусмотрен и ряд социальных гарантий для семей мобилизованных. Кроме того, по поручению Михаила Ведерникова в Пскове развернут Центр помощи семьям мобилизованных граждан, где можно получить помощь по широкому спектру вопросов в формате «одного окна».

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