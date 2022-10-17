Движение автобусов возобновили по Крымскому мосту

09:18, 17 октября 2022, ПАИ

Крымский мост открыли для движения автобусов сегодня, 17 октября. Об этом сообщили в Минтрансе РФ.

«По Крымскому мосту началось движение автобусов. Они начали следовать в оба направления сегодня утром», - говорится в сообщении.

Таким образом, для пассажирских перевозок по Крымскому мосту, помимо проезда на легковом транспорте, на пригородных поездах и поездах дальнего следования, стали доступны поездки на автобусах. Также пассажиры при желании могут воспользоваться катерами и паромами Керченской морской переправы, уточняет «Интерфакс».

Ранее сообщалось, что на Крымском мосту произошёл подрыв грузового автомобиля. В ходе теракта погибла семейная пара из Петербурга.

Движение легковых автомобилей по уцелевшей нитке и поездов возобновилось вечером того же дня. Водителей автобусов и грузовиков попросили пользоваться паромной переправой.