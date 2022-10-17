Мобилизованным псковичам объяснили, как отправить деньги домой

17:41, 17 октября 2022, ПАИ

Обращения о получении единовременной выплаты мобилизованным в 50 тысяч рублей принимает Центр помощи мобилизованным и их семьям в Псковской области. Об этом Псковскому агентству информации соообщили в пресс-службе регионального управления со ссылкой на видеообращение губернатора региона Михаила Ведерникова.

Он отметил, что выплата мобилизованным носит беззаявительный характер и начисляется автоматически.

«Первые выплаты должны поступить на карты уже сегодня, соответствующее поручение подписал. К этой работе подключились и банки. Главный вопрос у всех один: как мобилизованные смогут переводить средства своим семьям. Сейчас есть возможность моментальной выдачи карты МИР мобилизованному. И к ней можно открыть до пяти дополнительных карт для родственников», — пояснил глава региона.

При этом все карты имеют единый счёт и позволяют использовать либо все доступные денежные средства, либо пользоваться ими по лимиту, который может установить мобилизованный, добавил Михаил Ведерников.

Ранее сообщалось, что призывникам из Псковской области стали приходить первые выплаты.

Напомним, в России указом президента с 21 сентября объявлена частичная мобилизация. Всего планируется призвать в общей сложности 300 тысяч резервистов – это чуть более 1 % от общего мобилизационного ресурса РФ. Завершится частичная мобилизация в течение двух недель.