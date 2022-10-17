Видеорегистратор запечатлел смертельное ДТП в Печорском районе

22:16, 17 октября 2022, ПАИ

Видеорегистратор автомобиля, двигающйся за большегрузом DAF, запечатлел момент аварии, в которой погибли два человека.

Напомним, 16 октября в Печорском районе у поворота на Мальскую долину произошло столкновение большегруза DAF и легкового автомобиля ВАЗ-2115. В результате аварии погибли 73-летняя пассажир и 51-летняя водитель легкового автомобиля. 58-летний пассажир в крайне тяжёлом состоянии находится в медучреждении.