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Культура

Псковичи увидят известных актеров на улицах города

Определены локации в Пскове, где с 18 по 21 октября пройдут съемки сериала «Условный мент». Об этом Псковскому агентству информации рассказал директор съемочной группы сериала Константин Адамов. 

По его словам, в первый день съемок планируется снять сцены в частных домах на Ольгинской набережной, 2 и на улице Фрунзе, 52. Объекты подобраны в соответствии со сценарием сериала. Одним из мест, которое особенно тщательно выбирала съемочная группа, стал дом на улице ДОС, 115, расположенный между хрущевских многоэтажек.

Также съемки пройдут и у псковских достопримечательностей. Определенные фрагменты будут сняты у памятника княгине Ольге на Октябрьской площади, у вокзала, у стен Окольного города на улице Карла Маркса.

Напомним, что в Пскове будут сняты специальные эпизоды сериала «Условный мент». Помимо известных актеров, в съемках сериала примут участие около 20 псковичей.

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