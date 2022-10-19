Жильцов пострадавшего дома в Ейске пустят на полчаса в свои квартиры
Жильцы аварийных подъездов многоэтажки, пострадавшей в Ейске Краснодарского края в результате падения самолета, смогут зайти в свои квартиры в пятницу и субботу в сопровождении спасателей. Об этом сегодня в своем Telegram-канале сообщил глава Ейского района Роман Бублик. Об этом пишет ТАСС.
Жильцов пострадавших подъездов планировали пустить в квартиры, чтобы они смогли забрать свои документы и вещи, в среду. Однако затем в телеграм-канале оперативного штаба Краснодарского края сообщили, что есть угроза обрушения балконов в четвертом подъезде на третьем и четвертом этажах дома.
«Уважаемые жильцы дома 20/1 по улице Коммунистической, 21 и 22 октября будет предоставлена возможность посетить свои квартиры, чтобы забрать вещи первой необходимости. Для вашей безопасности сопровождать вас будут сотрудники МЧС и МВД», - написал глава района в обращении к жильцам аварийных подъездов.
Каждому человеку, который будет входить в дом, выдадут каску, на сборы выделят 30 минут, уточнил Бублик, попросив отнестись с пониманием к ситуации и принятым решениям.
Напомним, 17 октября в Ейске военный самолет упал на жилой дом. На месте падения возник крупный пожар. Погибли и пострадали жильцы дома.
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