Жильцов пострадавшего дома в Ейске пустят на полчаса в свои квартиры

23:08, 19 октября 2022, ПАИ

Жильцы аварийных подъездов многоэтажки, пострадавшей в Ейске Краснодарского края в результате падения самолета, смогут зайти в свои квартиры в пятницу и субботу в сопровождении спасателей. Об этом сегодня в своем Telegram-канале сообщил глава Ейского района Роман Бублик. Об этом пишет ТАСС.

Жильцов пострадавших подъездов планировали пустить в квартиры, чтобы они смогли забрать свои документы и вещи, в среду. Однако затем в телеграм-канале оперативного штаба Краснодарского края сообщили, что есть угроза обрушения балконов в четвертом подъезде на третьем и четвертом этажах дома.

«Уважаемые жильцы дома 20/1 по улице Коммунистической, 21 и 22 октября будет предоставлена возможность посетить свои квартиры, чтобы забрать вещи первой необходимости. Для вашей безопасности сопровождать вас будут сотрудники МЧС и МВД», - написал глава района в обращении к жильцам аварийных подъездов.

Каждому человеку, который будет входить в дом, выдадут каску, на сборы выделят 30 минут, уточнил Бублик, попросив отнестись с пониманием к ситуации и принятым решениям.

Напомним, 17 октября в Ейске военный самолет упал на жилой дом. На месте падения возник крупный пожар. Погибли и пострадали жильцы дома.