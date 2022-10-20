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Культура

Спектакль «Морфий» получил приз зрительских симпатий на фестивале «Балтийский дом»

Сцена из спектакля. Фото: Псковский областной драматический театр

Спектакль «Морфий» награжден призом зрительских симпатий фестиваля «Балтийский дом». Об этом сообщил сайт областного театра.

Сегодня дирекция 32-го Международного театрального фестиваля «Балтийский дом» объявила лауреатов.

Спектакль Псковского областного театра «Морфий» в постановке Антона Федорова получил наивысшую оценку зрителей фестиваля. В основе спектакля – цикл медицинских рассказов Михаила Булгакова «Записки юного врача» и примыкающий к ним «Морфий».

«Этот спектакль поразил всех, как профессионалов, так и зрителей. Это спектакль, который не вызвал ни одного отрицательного мнения. Это удивительная работа. Поздравляем вас с заслуженной наградой!», – отметила Марина Беляева, художественный директор фестиваля.

Таких же призов удостоены спектакли «Р» (режиссер Юрий Бутусов, театр «Сатирикон», Москва) и «Новаторы» (режиссер Никита Кобелев, Театр Маяковского, Москва).

В Пскове спектакль «Морфий» будет показан 26 и 27 октября.

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